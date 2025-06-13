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أحمد جودة - القاهرة -

اقترب قوام أتلتيكو مدريد اليوم الخميس من الاكتمال خلال ثاني مران له في لوس أنجليس بالولايات المتحدة مع وصول اللاعبين الثمانية الدوليين في الساعات الماضية إلى معسكر الفريق استعدادا لمباراته الأولى في مونديال الأندية الأحد المقبل.

استعدادًا لمونديال الأندية.. عودة 8 دوليين إلى أتلتيكو مدريد

وعاد إلى الأتلتي الخماسي الأرجنتيني جوليان ألفاريز ورودريغو دي بول وناويل مولينا وجوليانو سيميوني وأنخل كوريا، في مران للفريق بملعب ميموريال كولوسيوم بعد مشاركتهم مع منتخب بلادهم في مواجهة كولومبيا بتصفيات مونديال 2026 في بوينوس أيرس.

كما انضم لمعسكر الفريق أيضًا اليوم الخميس كل من السلوفيني يان أوبلاك والنرويجي ألكسندر سورلوث والإنجليزي كونر جالاجر، وفي انتظار لحاق الأوروغواني خوسيه ماريا خيمينيث في الساعات المقبلة بزملاءه.

ويواصل الفريق الإسباني استعداداته لخوض أول مباراة له الأحد المقبل أمام بطل أوروبا باريس سان جيرمان، وسط حالة من الترقب لرؤية اللاعبين بالقميص الجديد من تصميم علامة (نايكي) والذي كشف عنه في مدريد الخميس.

ويعسكر "الروخيبلانكوس" في لوس أنجليس حتى نهاية دور المجموعات من مونديال الأندية في 23 من الشهر الجاري، حيث سيواجه أيضًا بوتافوغو البرازيلي.

وينتقل أبناء مدريد إلى سياتل في شمال غربي الولايات المتحدة لمدة يومين من أجل لعب ثاني مباراة في مرحلة المجموعات ضد سياتل ساوندرس في 19 يونيو (حزيران) الجاري.