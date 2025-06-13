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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن القوائم الأولية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت القوائم عن مشاركة 26 لاعبًا سبق لهم التتويج بلقب كأس العالم، متجاوزين بذلك عدد الأبطال المشاركين في نسختي 2018 و2022.

مونديال الأندية 2025.. 26 بطلًا للعالم يتألقون في سماء أمريكا

وذكر الموقع الرسمي للبطولة أن هذه النسخة تُعد الأضخم والأكثر شمولًا في تاريخ البطولة، حيث ستضم 32 فريقًا من نخبة أندية العالم، بمشاركة لاعبين يمثلون 81 دولة، من بينهم نجوم عالميون تركوا بصمة لا تُنسى في ملاعب كرة القدم.

وتضم التشكيلات لاعبين من المنتخبات الأربعة الأخيرة التي توجت بكأس العالم، على رأسها منتخب الأرجنتين بطل نسخة 2022، ممثلًا بـ13 لاعبًا أبرزهم الأسطورة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي. كما تضم القوائم تسعة لاعبين من منتخب فرنسا الفائز باللقب في 2018، بالإضافة إلى لاعبين من ألمانيا (2014) وإسبانيا (2010).

ويتصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قائمة الأندية من حيث عدد اللاعبين المتوجين بكأس العالم، بواقع 6 لاعبين.

وأشار "فيفا" إلى أن الأندية استغلت فترة الانتقالات الاستثنائية التي انتهت في 10 يونيو لتعزيز صفوفها، حيث شهدت البطولة تسجيل 58 لاعبًا جديدًا بقيمة إجمالية بلغت 480.4 مليون دولار، في دلالة واضحة على حجم الطموح والاستعداد الكبير للمنافسة.

وفي تصريح له، أكد جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، أن "البطولة ستكون الأكثر تنافسية وشمولية على الإطلاق، حيث تجمع أفضل المواهب من كل قارات العالم لتحديد بطل العالم الحقيقي للأندية"، واصفًا إياها بأنها "حلم لكل مشجع، ووليمة كروية تمتد لشهر كامل".

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة من خلال 63 مباراة تُوزع على 12 ملعبًا في 11 مدينة أمريكية، ما يمنح الجماهير في مختلف أنحاء الولايات المتحدة فرصة ذهبية لمتابعة كبار نجوم كرة القدم عن قرب.