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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد جعفر، نجم نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض نجح في التتويج باللقب في ظل الظروف الصعبة التي كان يعاني منها على مدار الموسم الماضي.

جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن نبني على الفوز ببطولة كأس مصر في الموسم المقبل، ومباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية لأنه فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا ودخل نهائي كأس مصر منتشيا بالفوز بالبطولة الأفريقية".

وأضاف: "جماهير الزمالك كانت كلمة السر في الفوز بكأس مصر بسبب حضورها يوم وقفة عرفات وكان يوما صعب بسبب الصيام، وأداء الفريق تحسن في أخر مباراتين بالدوري أمام بتروجت وفاركو".

وأوضح: "الفوز أمام فاركو منح اللاعبين والجهاز الفني ثقة كبيرة قبل نهائي كأس مصر وأيضا عودة الغيابات واللاعبين المصابين منحوا الجهاز الفني ثقة أمام بيراميدز، والفريق يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح الأيمن والأيسر ومهاجم ولاعب خط وسط مدافع ومهاجم وظهير أيمن ".

