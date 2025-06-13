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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب ​بيب جوارديولا​، مدرب ​مانشستر سيتي​، عن إعجابه الكبير بـ مايكل أرتيتا، مدرب ​آرسنال​، واصفًا إياه بأنه أحد أعظم المدربين حاليًا وسيظل من الكبار في المستقبل.

جوارديولا: «أرتيتا غيّر روح أرسنال بالكامل»

وفي حديث له، قال جوارديولا: "أرتيتا غيّر روح أرسنال بالكامل. بعد فترة فينجر، كان الفريق يعاني، لكنه اعاده إلى الطريق الصحيح. يتمتع بذكاء تكتيكي كبير، وهو أكثر براغماتية مني عندما يتعلق الأمر باللعب".

كما أشاد جوارديولا بشخصية ارتيتا قائلًا: "إنه شخص ذكي، محاور رائع، ومحفز بارع. نجاحاته تسعدني لأنه صديق جيد وساعدني كثيرًا في مسيرتي".

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على مكانة ارتيتا في عالم التدريب، مشيرًا إلى أنه "يُعتبر بلا شك أحد أكبر المدربين في العالم".