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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تقدمه بشكوى رسمية للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وذلك حول ملابسات احتساب ضربة جزاء على الفريق في مواجهة عمان بالجولة العاشرة والأخيرة بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

الاتحاد الفلسطيني يقدم شكوى للفيفا والاتحاد الآسيوي بسبب ضربة الجزاء في مباراة عمان

وتعادل المنتخب العماني مع فلسطين 1/1 في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية، ليخطف بطاقة العبور إلى الدور الرابع، فيما ودع منتخب فلسطين منافسات التأهل للمونديال.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان له، اليوم الخميس، إنه تابع عن كثب ما حدث في المباراة وقام بمراجعة اللقطة التي جرى على أساسها احتساب ضربة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل، مؤكدا وجود شكوك حولها.

وأضاف أن القرار الذي احتسبه الحكم موعود بونياديفارد، لم يكن صائبا.

وأوضح أنه تقدم بالشكوى للاتحادين الدولي والآسيوي، وسيراقب الإجراءات والقرارات التي سيتم اتخاذها بهذا الصدد حفظا لحقوقه.