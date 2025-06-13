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أحمد جودة - القاهرة -
أعرب لويس انريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن حماسه للمشاركة في كأس العالم للأندية، مشددًا على أهمية هذه البطولة بالنسبة للفريق الباريسي.
لويس إنريكي يكشف عن طموحات باريس في كأس العالم للاندية
خلال تصريحات له، قال انريكي: "حان الوقت للعودة إلى المنافسة والتأهل لكأس العالم للاندية، نحنُ سعداء للغاية بالمشاركة في هذه البطولة الفريدة".
كما أشار المدرب الاسباني إلى قوة الاندية الاوروبية في البطولة، قائلًا: "المرشحين المفضلين هم أندية أوروبا، ولكنها رياضة تسمح بالمفاجآت".
وتُعد تصريحات انريكي دافعًا كبيرًا لجماهير باريس سان جيرمان، التي تأمل في رؤية فريقها يحقق إنجازًا كبيرًا في البطولة المرتقبة.