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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب ​لويس انريكي​، مدرب ​باريس سان جيرمان​، عن حماسه للمشاركة في ​كأس العالم للأندية​، مشددًا على أهمية هذه البطولة بالنسبة للفريق الباريسي.

لويس إنريكي يكشف عن طموحات باريس في كأس العالم للاندية

خلال تصريحات له، قال انريكي: "حان الوقت للعودة إلى المنافسة والتأهل لكأس العالم للاندية، نحنُ سعداء للغاية بالمشاركة في هذه البطولة الفريدة".

كما أشار المدرب الاسباني إلى قوة الاندية الاوروبية في البطولة، قائلًا: "المرشحين المفضلين هم أندية أوروبا، ولكنها رياضة تسمح بالمفاجآت".

وتُعد تصريحات انريكي دافعًا كبيرًا لجماهير باريس سان جيرمان، التي تأمل في رؤية فريقها يحقق إنجازًا كبيرًا في البطولة المرتقبة.