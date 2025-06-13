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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة تخفيض القيمة المالية للعضوية الحديدة بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف لتصبح 15 الف جنيه غير شاملة للضريبة المضافة وذلك بدلا من 30 الف جنيه وذلك وفق محضر مجلس الإدارة الغير عادى بتاريخ 8/5/2025.

وزارة الشباب والرياضة تقرر تخفيض قيمة العضوية بالتنمية الشبابية ببنى سويف

بجانب قيام إدارة المركز برد فرق القيم المالية العضويات الجديدة السابق تحصيلها بمبلغ 30 الف جنيه وفق الاطر القانونية والمالية واجبة الاتباع.

علاوة على منح أولياء أمور ذو القدرات والهموم من أبناء المحافظة عضو زائر على النحو الذى تنظمه لائحة النظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية رقم 210 لسنة 2021 ويتم تحديدها بموافقة مجلس الإدارة بشكل مجانى

وذلك حسب خطاب هشام الجبالى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف وفقا لخطاب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد حرص على زيارة محافظة بنى سويف بالشهر الماضى التى جاءت فى إطار متابعة العمل بعدة مراكز شباب وأندية ولقاء بعض الكيانات الشبابية بنهاية زيارته للمحافظة، الزيارة التى جاء بمقدمتها استقبال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف لوزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان عام المحافظة أعقبها عقد جلسة مع نواب البرلمان والشيوخ ثم حضور جلسة مناقشة رسالة دكتورة لأحد أبناء مركز اهناسيا بمقر كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف مرورا بزيارة مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ومركز شباب ناصر بمدينة ناصر ومركز شباب دنديل ونادى الشبان المسلمين ببنى سويف وحضور جلسة حوارية سريعة مع بعض الكيانات الشبابية بالمحافظة.



وجاء بمقدمة اهم القرارات التى نتجت عن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بنى سويف هو الاعلان عن تخفيض قيمة العضوية بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل لتصبح 15 الف جنيه بعد أن كانت القرارات المزمع تطبيقها فى هذا الشأن هو أن تكون 30 الف جنيه، فيما جاءت الزيارة لتضيف افتتاحات جديدة على صعيد الإنشاءات بقطاع الشباب والرياضة الهادفة لخدمة أبناء المحافظة.

