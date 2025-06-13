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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي في افتتاحية مونديال الأندية 2025 والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقدم لكم "دوت الخليج الرياضي" ملفًا موجزًا بعنوان " توك شو المونديال " نتناول فيه أهم ما جاء من أحداث خبريًَا وفنيًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

توك شو المونديال… أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي

وصرح محمد هاني الظهير الأيسر للنادي الأهلي عبر قناة أون تايم سبورت قبل المباراة المرتقبة مؤكدا على استعداده وفريقه لمباراة الافتتاح وعن أبرز الأحداث قبل البطولة.

وجاءت تصريحات هاني: "الكرة في مصر هي الأهلي والزمالك، بيراميدز حصد اللقب القاري وهو أمر مشرف للكرة المصرية، لكن تظل القمة بين الأهلي والزمالك أمرا مختلفا وأرى أنه يجب أن يكون في وضع أفضل من الحالي".

وعن مباراة بانشوكا واصل هاني: "تعاملنا مع مباراة باتشوكا على أنها ليست مباراة ودية لكي نعتاد على الأجواء، كانت تجربة جيدة واستفاد الفريق بها".

وتابع: "لا يوجد في مصر لديه نفس الجودة الذي يمتكلها إمام عاشور ويجب أن يكون في منتخب مصر "،

واختتم: " لم أكن أتوقع انضمام زيزو إلى الأهلي لكن كرة القدم يحدث بها كل شيء أنا سعيد جدا بانضمامه لنا ولا أعتقد أن سيتأثر سلبيا بابتعاده عن المباريات في الفترة الماضية".

