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أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق يحيي، نجم نادي الزمالك، أنه كان يثق في تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

طارق يحيي: تاريخ وشخصية الزمالك عامل حسم في التتويج بالبطولات

وقال يحيي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن يكون لدينا ثقة في اللاعبين والجماهير كانت كلمة السر في المباراة وتوقعت فوز الفريق الأبيض باللقب قبل اللقاء بيوم".

وأضاف: "تاريخ وشخصية الزمالك عامل حسم في التتويج بالبطولات، وركلات الترجيح من أصعب شييء في كرة القدم، وكنت سعيد بنجاح شيكابالا ركلة الترجيح الأخيرة، والفريق يحتاج إلى مدافع وجناح أيمن ومهاجم ولاعب خط وسط مدافع".

