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أحمد جودة - القاهرة -



أكد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك، أن الفريق واجه صعوبات كثيرة خلال الفترة الماضية ولكن في النهاية نجح في التتويج ببطولة كأس مصر.

جمال حمزة: جماهير الزمالك "كلمة السر" في الفوز بكأس مصر

وقال حمزة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك كبير بجماهيره وكنت واثق في الفوز بكأس مصر بسبب تواجد الجماهير يوم وقفة عرفات وهم كانوا كلمة السر في الفوز باللقب".

وأضاف: "مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى في كل المراكز والزمالك كان يُعاني من غيابات عديدة والجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي تولى المهمة الفنية في وقت صعب للغاية".

وأوضح: "الزمالك يحتاج إلى جناح أيمن وأيسر ورأس حربة لأن الجانب الهجومي كان به مشكلة في الموسم الماضي".

