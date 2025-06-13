الرياضة

الغندور: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز

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الغندور: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الفوز بكأس مصر كان مهم للغاية من أجل أن يخرج الفريق بلقب في نهاية موسم صعب للغاية.

الغندور: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "التتويج بكأس مصر كان ضروري لكي تبني عليه في الموسم المقبل وتبدأ في تدعيم الفريق بصفقات قوية مع اللاعبين المميزين في الموسم الحالي".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى ظهير أيمن بجانب عمر جابر، ولاعب خط وسط مدافع بجانب دونجا، والفريق يحتاج إلى ثنائي في مركز الجناح ومهاجمين أجانب سوبر وحارس مرمى".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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