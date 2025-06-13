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أحمد جودة - القاهرة -
أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الفوز بكأس مصر كان مهم للغاية من أجل أن يخرج الفريق بلقب في نهاية موسم صعب للغاية.
الغندور: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز
وقال الغندور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "التتويج بكأس مصر كان ضروري لكي تبني عليه في الموسم المقبل وتبدأ في تدعيم الفريق بصفقات قوية مع اللاعبين المميزين في الموسم الحالي".
وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى ظهير أيمن بجانب عمر جابر، ولاعب خط وسط مدافع بجانب دونجا، والفريق يحتاج إلى ثنائي في مركز الجناح ومهاجمين أجانب سوبر وحارس مرمى".