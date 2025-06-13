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أحمد جودة - القاهرة -

أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يتمنى إعادة بناء مدرجات ملعب حلمي زامورا مرة أخري لتحفيز اللاعبين في التدريبات.

الغندور: إعادة بناء مدرجات ملعب حلمي زامورا مهم لهذا السبب

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تواجد جماهير الزمالك في التدريبات أمر مهم للغاية وخاصة قبل اللقاءات الكبيرة والسوشيال ميديا أثرت بشكل سلبي على اللاعبين"

وأضاف: "حضرت نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في المدرجات وكنت أشعر بأن الفريق السماوي الأقرب للقب بسبب امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى".

