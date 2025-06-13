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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ​توتنهام​ الإنجليزي التعاقد مع المدرب ​توماس فرانك​ لقيادة الفريق الأول، بعد التوصل إلى اتفاق مع برينتفورد لإنهاء عقد المدرب الذي يمتد حتى 2027.

توتنهام يبدأ مشوارًا جديدًا مع المدرب توماس فرانك

توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن شرط الافراج البالغ 10 ملايين جنيه استرليني، اضافة إلى تفاصيل انتقال اعضاء من الجهاز الفني لفرانك، أبرزهم المدرب الشاب جاستن كوكرين الذي يعود إلى النادي الذي بدأ فيه مسيرته التدريبية.

بذلك سيخلف فرانك، الذي قاد برينتفورد للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2021 واستقراره بين الكبار رغم الميزانية المحدودة، أنجي بوستيكوغلو الذي أُقيل رغم تحقيقه لقب الدوري الأوروبي في الشهر الماضي.

يأمل توتنهام أن يستعيد الفريق تألقه مع فرانك بعد موسم شهد تحقيق لقب أوروبي لكنه انتهى بالمركز 17 في الدوري.