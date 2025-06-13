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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ​مانشستر يونايتد​ تعاقده مع المهاجم البرازيلي ​ماتيوس كونيا​ قادمًا من وولفرهامبتون بعقد يمتد لخمس سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.

مانشستر يونايتد يعلن رسميا تعاقده مع ماتيوس كونيا

وفعّل النادي الإنجليزي بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ نحو 62.5 مليون باوند، وفق مصدر داخل النادي. وأعرب كونيا صاحب ال26 عامًا عن سعادته قائلًا: "منذ طفولتي في البرازيل كنت أحلم بارتداء القميص الأحمر".

وسجل 33 هدفًا وصنع 15 خلال 92 مباراة مع وولفرهامبتون، بينها 15 هدفًا في الدوري الموسم الماضي. وتُعد هذه الصفقة الأعلى في تاريخ الذئاب، متجاوزة بيع نونيس لمانشستر سيتي عام 2023.