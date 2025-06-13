نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. "بو شوشة" يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" أهمية تعاقد الأهلي مع بن رمضان وحظوظ الترجي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويفتتح فريق الأهلي المصري أول مباريات البطولة بمواجهة نظيره الأمريكي إنتر ميامي، في الثالثة من صباح الأحد المقبل.

وفي سياق متصل، وتحديدا عبر بوابة « دوت الخليج الرياضي » تمكنا من الحديث مع لاعب فريق الترجي التونسي السابق عبد الكريم بو شوشة، وذلك للحديث حول بطولة كأس العالم للأندية، وحظوظ الترجي التونسي في المونديال.

وبدأ بو شوشة حديثه قائلًا: "الفرق العربية المشاركة في بطولة كأس العالم هي من أفضل الفرق العربية والإفريقية على غرار الترجي التونسي والأهلي المصري والوداد المغربي".

وبسؤاله عن الفريق الأكثر حظا في البطولة، تابع: "الإجابة مرتبطة بمدى جاهزية لاعبي أي فريق عربي على الصعيدين الذهني والنفسي، ساعة إنطلاق المباراة ولا يمكنني أن أذكر أي فريق قبل مشاهدة أولى المباريات".

أكد بو شوشة: "حظوظ الترجي في هذا المونديال كبقية حظوظ الفرق العربية، الفوارق تكمن في الحضور الذهني والنفسي للاعبي أي فريق مثلما ذكرت أعلاه".

أردف: "الترجي له كامل الثقة في لاعبيه الذين أكدوا جدارتهم في الحصول على ثنائية البطولة التونسية".

واستكمل حديثه قائلا: "بخصوص الإنتدابات لبطولة كأس العالم للأندية، أرى من غير المنطقي أن يغامر الترجي انتداب أسامي عالمية بعشرات المليارات لفترة لا تتعدى اسبوعين، أما على الصعيد الفني الفردي لم يعد هناك لاعبين قادرين على قلب المباريات بمفردهم خاصة أن فترة التأقلم تبدو قصيرة جدا".

استطرد: "اليوم الكرة أصبحت ترتكز على اللعب الجماعي مع حسن توظيف اللاعبين حسب إمكانياتهم والطرق التي تتماشى معهم.

هنا أريد طرح سؤال: ماذا فعل باريس سان جيرمان بميسي ومبابي ودي ماريا وسيرجيو راموس ونيمار؟ لقد عجز هؤلاء عن الفوز برابطة الأبطال الأوربية، في المقابل تمكن لويس أنريكي من الحصول على هذا اللقب العظيم بلاعبين

متوسطين جعل منهم مدربهم أسيادا فوق الميادين بفضل ذكائه التكتيكي".

استئنف حديثه عن الترجي قائلا: "لم يكن بإمكانه القيام بإنتدابات خارجية قبل التخلص من بعض لاعبيه الأجانب، هذا يعتبر قمة التخبط وسوء التصرف أن تسرح لاعبين أكدوا علو كعبهم والدخول في مغامرة لاعبين مجهولين داخلين في الربح المادي وخارجين من تقديم الإضافة، أما الإنتدابات الرسمية ستكون في شهر جويلية المقبل إستعدادا لكل الرهانات بمن فيهم دوري أبطال إفريقيا".

أضاف: "المجموعة التي ينتمي إليها الترجي دون شك هي الأصعب، ولكن المرور للدور الثاني ليس مستحيلا، أتمنى أن يكون لاعبونا جاهزين بدنيا وذهنيا.

بالحديث عن رحيل علي معلول لاعب الأهلي، تحدث قائلا: "خروج علي معلول يعتبر أمرا عاديا ككل لاعب تقدم في السن، ولكن الطريقة التي رحل بها معلول أفضل ظهير أيسر بإفريقيا والعالم العربي، لم تكن بالشكل اللائق".

بسؤاله عن تعاقد الأهلي مع بن رمضان تحدث قائلا: "محمد علي بن رمضان لاعب موهوب، منضبط وقادر على إفادة الأهلي".

اختتم حديثه قائلا: "البطولات العربية متشابهة ومتقاربة المستوى، فلولا التحكيم الذي رفض إخراج حارس مرمى صن داونز، الذي لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، مع عدم إحتساب هدف شرعي للترجي لا غبار عليه، لكانت هذه البطولة من تحصيل الحاصل لأن بيراميدز ليس أفضل من الترجي، تمكنا من هزيمته في تونس وهزمنا في مصر على إثر هفوات من بعض اللاعبين".

