رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يتوج بـ كأس عاصمة مصر على حساب البنك الاهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز بهدفين نظيفين على نظيره البنك الاهلي، اليوم الخميس في نهائي كأس عاصمة مصر الذي، أقيم على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

سيراميكا كليوباترا يتوج بـ كأس عاصمة مصر

انتهت أحداث ومجريات الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، بعد سيطرة لاعبي سيراميكا كليوباترا على الـ 45 دقيقة الأولى من زمن المباراة.

وحاول لاعبي سيراميكا كليوباترا الوصول إلى شباك البنك الاهلي عن طريق فخري لاكاي والقادمين من الخلف إلى الأمام مثل محمد رضا بوبو وإسلام كما سارع زلاكا بالإنطلاق والمرور بالكرة سريعًا من أجل خطف هدف أول لصالح فريقه ولكن كل المحاولات جاءت فاشلة.

وتالق البلعوطي حارس مرمى البنك الاهلي في التصدي لهجمة خطيرة بالأنفاس الأخيرة من زمن الشوط الأول للحفاظ على شباك البنك من إستقبال ثاني الأهداف، بعد تسديدة قوية صوبت بأقدام عمرو قلاوة ببراعة.

وعلى صعيد أحداث الشوط الأول، أشهر حكم اللقاء محمود وفا البطاقة الصفراء في اربع مرات خلال الشوط مرتين لكل فريق، بدأ بـ إسلام عيسى في الدقيقة السادسة وصولا لـ رجب نبيل في الدقيقة 30، فيما حصل لاعبي البنك سعيدو سيمبوري ومحمد إبراهيم في الدقيقي 10 و20 على الترتيب.

وسدد مهاجم سيراميكا كرة قوية بالدقيقة 68، كادت أن تسفر عن هدف ثاني لتأمين الفوز بلقب كأس عاصمة مصر، ولكن الكرة مرت بجانب الشباك لابقى ركلة مرمى لصالح البلعوطي.

وأجرى علي ماهر قائد كتيبة سيراميكا كليوباترا فنيًا، التغيير الأول على إختيارته لتشكيل الفريق الأساسي بخروج محمد رضا بوبو في الدقيقة 78 ونزول محمد توني بديلا عن صاحب الهدف الأول.

ونجح فريق سيراميكا في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 80 بعد محاولات من جانب الفريقين في خطف الهدف الحاسم إما لضمان الفوز أو لاعادة الأمال، سجل الهدف فخري لاكاي ليقرب سيراميكا كليوباترا من التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر.

أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء مرتين بمعدل مرة لكل فريق خلال احداث الشوط الثاني، كانت الأولى من نصيب احمد هاني مدافع فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 74، والثانية لـ لاعب البنك الاهلي أسامة فيصل في الدقيقة 84.