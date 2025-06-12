نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يضم دي بروين بعد نهاية رحلته مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نابولي الإيطالي، يوم الخميس، تعاقده مع صانع الألعاب كيفن دي بروين بعد 10 سنوات قضاها الدولي البلجيكي في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يكشف نابولي عن مدة الصفقة في حين رجحت وسائل إعلام إيطالية أن يكون البلجيكي وقع عقدا لسنتين.

وكتب نابولي على حسابه على "إكس" "مرحبا بك كيفن" مرفقة العبارة بصورة للبلجيكي الدولي مصافحا رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس.

سجل دي بروين (33 عاما)، 108 أهداف في 420 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه من نادي فولفسبورغ الألماني عام 2015.

وعلى مدى 10 سنوات في سنوات سيتي، بات دي بروين البالغ من العمر 33 عامًا أنجح لاعب في مانشستر سيتي، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية.