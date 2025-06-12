نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طاقم حكام مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي في مونديال العالم للأندية 2025 والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقود مباراة الأهلي وإنتر ميامي الحكم الأسترالي علي رضا أفغاني.

طاقم حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويعاون الحكم الأسترالي أنطون شيتينين مساعد أول وآشلي بيشام مساعد ثان وحكم رابع البولندي سيمون مارسينياك.

وحتى الان لم يستقر الاتحاد الدولي على طاقم حكام تقنية الفيديو بداعي اتباع نظام جديد في اختيار الطاقم التحكيمي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثالثة فجرا الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

