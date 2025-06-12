نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق تم.. ولكن التوقيع مؤجل: مودريتش يضع هذا الشرط قبل إعلان انتقاله إلى ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش على بعد خطوات قليلة من إتمام انتقاله إلى نادي ميلان الإيطالي، في صفقة مرتقبة ستضع نهاية لمسيرة تاريخية دامت أكثر من 12 عامًا داخل أسوار ريال مدريد، منذ انضمامه إلى الفريق عام 2012 قادمًا من توتنهام.

مودريتش يواصل المشوار مع الريال حتى نهاية المونديال

ورغم أن عقد مودريتش الحالي مع النادي الملكي ينتهي نهاية يونيو الجاري، إلا أن اللاعب سيواصل تمثيل ريال مدريد حتى ختام مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في 15 يونيو الجاري، وذلك احترامًا للالتزامات الرياضية مع الفريق.

رومانو يكشف التفاصيل: الاتفاق تم.. ولكن التوقيع مؤجل

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن الاتفاق بين مودريتش ونادي ميلان تم بالفعل، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية ويُكمل إجراءات انتقاله إلى "الروسونيري" فور انتهاء مشواره مع ريال مدريد في بطولة المونديال.

ورغم التفاهم التام بين الطرفين، رفض مودريتش التوقيع الرسمي على العقود في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه يُفضل التركيز الكامل على مهمته الأخيرة مع ريال مدريد، وتقديم أفضل أداء ممكن حتى اللحظة الأخيرة بقميص الفريق الذي صنع معه المجد.

ويمثل رحيل مودريتش نهاية واحدة من أعظم المسيرات الكروية في تاريخ ريال مدريد، حيث خاض أكثر من 500 مباراة رسمية مع النادي، وكان عنصرًا أساسيًا في جميع النجاحات الكبرى للفريق خلال العقد الماضي، بما في ذلك التتويج بـخمس بطولات دوري أبطال أوروبا، وعدد من الألقاب المحلية والعالمية الأخرى.

إعلان رسمي بعد كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يُعلن نادي ميلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب نهاية كأس العالم للأندية، ليبدأ بذلك مودريتش فصلًا جديدًا في مسيرته، وهذه المرة في الدوري الإيطالي، وسط توقعات بأن يُضيف الكثير بخبرته ورؤيته الفنية لوسط ملعب الروسونيري.