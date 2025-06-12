نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور مفاجئ بشأن انتقال ميسي إلى الدوري السعودي.. الأهلي الأقرب لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطور جديد ومفاجئ في ملف انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا لموسم 2025-2026.

ميسي في الطريق إلى السعودية؟

وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت تحركات نشطة واتصالات متقدمة بين ممثلي ميسي وأحد الأندية السعودية، في محاولة جادة لإقناع النجم الأرجنتيني بخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب السعودية، بعد أن رفض سابقًا عدة عروض من المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن نادي الأهلي السعودي، العائد بقوة للمنافسة المحلية والقارية، هو الأقرب حتى الآن لضم ميسي، خاصة في ظل رغبة النادي في تعزيز صفوفه بأسماء عالمية تليق بتاريخه الكبير وطموحاته في البطولات القادمة، وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية حال التأهل.

ميسي يواصل مشواره مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يستعد فيه ليونيل ميسي لقيادة فريقه إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، حيث يفتتح الفريق مشواره بمواجهة قوية أمام النادي الأهلي المصري.

ويقع فريق إنتر ميامي في المجموعة الأولى من البطولة، إلى جانب كل من:

الأهلي المصري

بورتو البرتغالي

بالميراس البرازيلي

صفقة محتملة تُشعل الميركاتو

ويُعد انضمام ميسي إلى الدوري السعودي، إن تم رسميًا، صفقة من العيار الثقيل من شأنها أن تُحدث ضجة واسعة في سوق الانتقالات، وتُعزز من مكانة الدوري السعودي عالميًا، لا سيما بعد استقطاب عدد من نجوم العالم في السنوات الأخيرة مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، وساديو ماني.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب ميسي أو إدارة الأهلي السعودي حتى الآن، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وسط ترقب جماهيري كبير لوجهة النجم التاريخي القادمة.