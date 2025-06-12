نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يكشف عن طموح الأهلي في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، أن الفريق يطمح للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وأرسل الخطيب خطابا للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر فيه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها لتطوير اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والعلاقات المتميزة.

وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، يوم الخميس، أن الخطاب تضمن أن الفريق الأحمر بوصفه واحدا من أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، فإنه يسعى للوصول لأبعد نقطة فيها، ويحرص دوما على أن يقوم بدوره كاملا تجاه اللعبة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بل عالميا أيضا.

وتمنى الخطيب النجاح للبطولة العالمية، التي تجرى منافساتها في الولايات المتحدة، والتي يتابعها العالم بشغف، مشيرا إلى أنه كان يتمنى التواجد في مقدمة بعثة الأهلي في هذا المحفل العالمي، لكن الظروف الصحية التي يمر بها لن تمكنه من الحضور.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي، مساء السبت، بالتوقيت المحلي في افتتاح منافسات مونديال الأندية، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

ويتواجد الأهلي، الذي يشارك في المونديال للمرة العاشرة، وإنتر ميامي، في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة، برفقة فريقي بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.