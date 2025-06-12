نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام البنك الاهلي في نهائي كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن إختيارته لتشكيل الفريق الأساسي لمواجهة النهائي المرتقبة أمام الفريق العنيد الذي غير مجريات بطولة الدوري الممتاز البنك الاهلي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: رجب نبيل، محمد شكري، أحمد هاني، جاستس.

خط الوسط: بوبو، عمرو قلاوة، زلاكة، أسلام عيسى، مروان عثمان.

الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من محمد كوكو، عبد الرحمن بودي، يوسف عفيفي، محمد صادق، ايمن سوكا، محمد توني، مازن ياسر، حسين حسني وحسين السيد.