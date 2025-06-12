"الكلام ده أول مرة يتقال!".. فهد المولد يفتح قلبه لأول مرة عن زوجته الغامضة وحقيقة وضعه الصحي

الرياض - كتبت رنا صلاح - يتعلق الجمهور العربي دومًا بلاعبيه المفضلين ليس فقط بسبب ما يقدّمونه داخل الملعب، بل أيضًا لفضولهم الطبيعي حول تفاصيل حياتهم الشخصية، ومن بين أبرز هؤلاء، يبرز اسم فهد المولد، النجم السعودي السريع الذي طالما أذهل الجميع بسرعته وأدائه، لكنه ظل محافظًا على جانب خفي من حياته الخاصة، مما جعل الغموض يحيط به في كل ظهور إعلامي، وفي هذا السياق، خرج مؤخرًا بتصريحات نادرة كاشفًا عن مواقفه الشخصية وأسرار حياته بعيدًا عن كرة القدم.

1. من هو فهد المولد؟

الاسم الكامل: فهد مساعد المولد

تاريخ الميلاد: 13 سبتمبر 1994

مكان الميلاد: جدة، السعودية

بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد وهو في سن الـ16.

شارك مع المنتخب السعودي في عدة بطولات كبرى.

خاض تجربة احترافية في نادي ليفانتي الإسباني عام 2018، كأول لاعب سعودي يفعل ذلك.

2. الغموض حول حياته الشخصية

رغم الشهرة الكبيرة، لا تزال الحياة الخاصة لفهد المولد بعيدة عن المتناول الإعلامي، وبسبب عدم وجود صور أو معلومات واضحة عن شريكته، كثرت التساؤلات حول زواجه، لكن فهد حسم الأمر مؤخرًا قائلاً إنه لم يتزوج بعد، معتبرًا أن الوقت الحالي غير مناسب لذلك بسبب التزاماته الرياضية.

3. موقفه من الزواج والعاطفة

في أحد اللقاءات الصحفية، أكد المولد أنه يرى أن الزواج قرار مصيري يحتاج إلى توقيت دقيق واستعداد نفسي، مضيفًا:

“مازلت أركز على مستقبلي في الملاعب، والزواج سيأتي في الوقت المناسب بعد تحقيق أهدافي”.

4. حالته الصحية الحالية

أما عن حالته الصحية، فقد طمأن المولد جمهوره بأنه في حالة جيدة، نافيًا وجود أي إصابات مزمنة أو مؤثرة على أدائه، مؤكدًا استعداده الكامل للمنافسات القادمة مع ناديه والمنتخب.