نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة عُليا لجمع تراث النادي المصري بقرار من مجلس إدارة كامل أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تشكيل لجنة باسم "لجنة جمع تراث النادي المصري" انطلاقا من حرص إدارة النادي المصري على الحفاظ على تاريخه العريق وتوثيق مسيرته المشرفة، وبهدف جمع وتوثيق المواد التاريخية والوثائق والصور والمقتنيات التي تُجسد تراث النادي على مر العقود، على أن تتولى المهام التالية:

1. جمع وتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ النادي من صور، مستندات، شهادات، وقطع تذكارية.

2. التواصل مع أعضاء النادي السابقين والحاليين والجمهور للمساهمة بما لديهم من مقتنيات أو معلومات.

3. التنسيق مع الجهات الثقافية والإعلامية ذات العلاقة لتوثيق تاريخ النادي بشكل علمي ومنهجي.

4. إعداد أرشيف رقمي وورقي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

5. تقديم تقرير دوري للإدارة حول تقدم العمل ومراحل الإنجاز.

وتتشكل هذه اللجنة على النحو التالي:

1. السيد/ [كامل ابو علي ] – رئيسًا للجنة

2. السيد/ اللواء محسن شتا

3. السيد/ اللواء ياسر سالم

4. السيد/ د. محمد فاروق – أمينا عاما

5. السادة/ ممثلي اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة:

ا. نبيل التفاهني

ا. محمد عباس

ا. عبد الرحمن بصلة

ا. هشام العيسوي

ممثل التوثيق والترقيم والحفظ: ا. ممدوح التابعي

ممثل قدامي الرياضيين : ا. كابتن عبود الخضري

ب. للجنة الحق في الاستعانة بجميع الخبرات من اللاعبين القدامي وعائلاتهم أو أي شخصيات أخري تراها

ممثل المتاحف : ( الاستعانة بخيرات المتاحف المصرية )

ا. محمد عبد العزيز : مدير عام الشباب والرياضة

للجنة الحق بالاستعانة بالشخصيات والمكاتب والإدارات التي تساهم في إنجاز هذا المشروع