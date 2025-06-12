الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق، لمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، في إفتتاح بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

بسبب قرار الأهلي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة موهبة الدوري

من خلال تصريحات خاصة، فإنه قد استفسر ياسين مرعي من جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي، عن موقفه من ارتداء القميص الأحمر في الموسم الكروي القادم.

وجدير بالذكر أنه قد كان ياسين مرعي قد وقع لصفوف النادي الأهلي في وقت سابق لمدة 4 سنوات، ولكن لم يحسم المارد الأحمر خطوة ضم اللاعب رسميًا.

وقد أكد مصدر مقرب من اللاعب، أنه يأتي استفسار اللاعب من جهاز الكرة في النادي الأهلي عن موقفه وذلك بعد دخول الزمالك في مفاوضات معه للعودة مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء في الموسم القادم.

وقد أكد مصدر مسئول، أنه قد منح النادي الأهلي الحرية إلى ياسين مرعي في تحديد وجهته القادمة، خاصة في ظل وجود انقسام كبير على ضمه بين لجنة الإسكاوتنج ومحمد يوسف المدير الرياضي والإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق.

وقد أشار المصدر، إلى أن هناك أصوات قوية تطالب بصرف النظر عن ضمه بعد تقييم حالته الفنية على مدار الموسم الماضي.