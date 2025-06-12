كروس ينتقد صرامة فليك: في ريال مدريد كانوا يسخرون من مثل هذه الأمور

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى النجم الألماني المعتزل توني كروس دهشته من أسلوب الانضباط الصارم الذي يتبعه مواطنه هانز فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد وحضور الاجتماعات، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يختلف كليًا عما كان يعيشه داخل أروقة نادي ريال مدريد.

كروس ينتقد صرامة فليك في برشلونة

وفي حلقة جديدة من البودكاست الذي يقدمه كروس مع شقيقه فيلكس كروس، استعرض اللاعب الدولي السابق بعض الفروقات الواضحة بين بيئة العمل في النادي الملكي وبين ما يفرضه فليك في النادي الكتالوني.

وسرد كروس واقعة سابقة جرت خلال الموسم الماضي، قال فيها: "تحت قيادة فليك، تم استبعاد لاعبين من التشكيلة الأساسية لمجرد تأخرهم عن اجتماع، هذا حدث بالفعل مع جول كوندي وإيناكي بينيا".

وتابع حديثه معبرًا عن اختلاف العقليات: "هذه طريقة تفكير مختلفة تمامًا. في ريال مدريد، كانوا سيسخرون من شيء كهذا. في بعض الأحيان، لم نكن نعرف من المتأخر فعلًا، اللاعب أم المدرب!"

وأكد كروس أن الأسلوبين يعكسان عقليتين متباينتين، وقال: "أن يتم استبعاد لاعب فقط لأنه تأخر خمس دقائق؟ هذا لا يحدث في ريال مدريد، هناك مساحة أكبر من التسامح والمرونة".

ومع ذلك، حرص على عدم التقليل من منهج فليك، مؤكدًا احترامه الكامل للطريقتين رغم اختلافهما: "أنا لا أقول إن أحدهما أفضل من الآخر، فكل عقلية لها ما يميزها. ما يفعله فليك يعكس بوضوح العقلية الألمانية النموذجية: الالتزام والدقة والانضباط الكامل".