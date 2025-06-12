ماليش مكان في الفريق.. أغلى صفقات الأهلي تعلن الرحيل بعد كأس العالم للأندية 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق، لمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، وذالك يوم الأحد المقبل، في إفتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

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وقد تقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وإنتر ميامي، فجر الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتنقلها قناة MBC مصر.

حسين الشحات يستقر على الرحيل

من خلال تصريحات إعلامية قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى عروضا خيالية من بلاد كثيرة، ولا يعرف ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة.

وقد أكد اللاعب، أنه حقق مع الأهلي حاجات كتير وبطولات، وتحت أمر النادي، لو الأهلي عايزني أمشي همشي، عشان أريح دماغي شوية.

وقد أشار اللاعب، إلى أنه خلاص بقى مش هيكون في ضغط، في الأهلي الضغط بيبقى عليك كبير فعايز ترتاح، لو الأهلي مش عايزني خلاص هشوف العروض المقدمة في الموسم الجديد.

وقد أكد اللاعب، أن لدية عروض في مصر، لكن مش هلعب في مصر تاني، وفي أندية متوسطة بتدي فلوس أكتر من اللي بناخدها في الأهلي، ولاعبي الأهلي غلابة بالنسبة للكلام التى تنقلها وسائل الإعلام.