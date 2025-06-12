ال 5 دول بره رسمي.. الزمالك ينقلب على خماسي الفريق ويطردهم من النادي

الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ نادي الزمالك تنفيذ خطة إعادة بناء شاملة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ضمن استعداداته الجادة لخوض الموسم الكروي الجديد بأداء يتناسب مع تطلعات جماهيره العريضة، وتسعى إدارة النادي بقيادة حسين لبيب لإعادة هيكلة الفريق من خلال الاستغناء عن بعض الأسماء التي لم تقدم الأداء المطلوبزلإفساح المجال أمام صفقات نوعية تهدف إلى استعادة مكانة الزمالك كمنافس شرس على البطولات المحلية والقارية.

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بحسب مصادر فقد اتخذ مجلس إدارة الزمالك قرارا نهائيا بالاستغناء عن خدمات خمسة لاعبين وتم إبلاغهم رسميًا بالرحيل قبل انطلاق الموسم المقبل، وتضم القائمة الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري إلى جانب مصطفى شلبي ومهاب ياسر ومحمد عاطف، وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية غربلة واسعة للصفوف هدفها تصحيح المسار وتجديد الدماء بعد موسم شهد تقلبات عديدة على مستوى النتائج والأداء.

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في المقابل تسير إدارة الزمالك بخطى متسارعة نحو التعاقد مع لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق حيث تتصدر الأولويات تدعيم خط الدفاع بلاعب أجنبي، إلى جانب صانع ألعاب يجيد اللعب تحت الضغط، ومهاجم هداف لتعويض رحيل الجزيري، وتعمل اللجنة الفنية بالتعاون مع المدرب أيمن الرمادي على انتقاء العناصر بعناية لضمان انسجامها السريع مع أسلوب لعب الفريق ولكنها تنتظر التعاقد مع مدير فني جديد ليقود الفريق مع اقتراب رحيل ايمن الرمادي.