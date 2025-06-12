الرياض - كتبت رنا صلاح - حسمت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هوية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستجمع بين النادي الأهلي المصري وفريق إنتر ميامي الأمريكي، فجر يوم الأحد المقبل، على ملعب هارد روك بالولايات المتحدة الأمريكية.

Al Ahly vs Inter Miami من هو حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025؟

ووفقًا لما كشفت عنه اللجنة، فقد تم الاستقرار على أن يدير مباراة الأهلي وإنتر ميامي تحكيميًا الحكم الدولي الإيراني علي رضا فغاني كحكم ساحة، ويعاونه في إدارة اللقاء كل من:

أنطون شيتينين كمساعد أول

آشلي بيشام كمساعد ثانٍ

سيمون مارشينياك الحكم البولندي الشهير، كحكم رابع

وفيما يخص طاقم تقنية الفيديو المساعد “VAR”، أشار مصدر داخل لجنة الحكام إلى أن الإعلان عنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، ضمن نظام جديد يعتمده الاتحاد الدولي في اختيار أطقم التحكيم بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

يفتتح الأهلي مبارياته في البطولة العالمية بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يقوده النجم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، في مباراة قوية تقام يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الثالثة فجر يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدول مباريات الأهلي في مونديال الأندية

يتواجد النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كلًا من إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، ويخوض الفريق الأحمر مواجهاته في دور المجموعات على النحو التالي:

الأهلي × إنتر ميامي – 14 يونيو

الأهلي × بالميراس – 19 يونيو

الأهلي × بورتو – 23 يونيو

نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية