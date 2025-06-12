نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الشمال القطري يُعلن التعاقد مع أكرم توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الشمال الرياضي التعاقد رسميًا مع المصري أكرم توفيق، وذلك للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارًا من الموسم المقبل.

ووقع أكرم توفيق على عقده الجديد مع نادي الشمال بحضور السيد مشعل مقبل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي، والسيد أحمد السادة نائب رئيس الجهاز، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي قبل توقيع العقد.

ومن المقرر أن يعقد نادي الشمال مؤتمرا صحفيا في الرابعة مساء بعد غد السبت بفندق فيليرو لوسيل، وذلك لتقديم أكرم توفيق لوسائل الإعلام والجماهير، والاعلان عن كافة تفاصيل التعاقد.

وتعد صفقة أكرم توفيق باكورة صفقات نادي الشمال استعدادا للموسم المقبل والذي ينتظر فيه فريقنا تحديات كبيرة، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه الفريق خلال العام الحالي والعروض الجيدة التي نالت اعجاب الجميع، والتي كللها الفريق باحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري لكرة القدم برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الريان صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي، وتأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس سمو الأمير.

