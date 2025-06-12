نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا فى نهائي كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا فى نهائي كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم

اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، محمد عبد الغني، سيرجي اكا، احمد النادري، سيد نيمار، احمد مدبولي، محمد بسيوني، احمد سعيد، عبد اللطيف جريندو.

