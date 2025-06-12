نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بولندا يستقيل بعد تهديدات ليفاندوفسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقال ميخال بروبياش‭‭ ‬‬مدرب منتخب بولندا لكرة القدم من منصبه، يوم الخميس، بعد أربعة أيام من قول المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إنه لن يلعب للفريق الوطني تحت قيادته.

وقال مهاجم برشلونة (36 عاما) إنه شعر بالغدر والإيذاء الشديد بسبب الطريقة التي أبلغه بها بروبياش بأنه سيجرده من شارة قيادة المنتخب الوطني.

وقال ليفاندوفسكي، الهداف التاريخي لبولندا، يوم الاثنين الماضي، إنه تلقى مكالمة هاتفية قصيرة من بروبياش أثناء تجهيز أطفاله للنوم، وإن بيانا يتعلق بتجريده من شارة القيادة صدر على موقع الاتحاد البولندي مباشرة بعدها.

وقرر بروبياش منح شارة القيادة إلى لاعب الوسط بيوتر غيلينسكي بدلا من ليفاندوفسكي.

وقال بروبياش في بيان: توصلت إلى نتيجة مفادها أن استقالتي من تدريب المنتخب سيكون أفضل قرار في صالح المنتخب حاليا بالنظر لما حدث.

وأضاف: حققت كل أحلامي بتدريب المنتخب وكان أعظم شرف لي في مسيرتي.

تولى بروبياش تدريب منتخب بولندا خلفا للبرتغالي فرناندو سانتوس في 2023 وقادهم للتأهل لبطولة أوروبا 2024 قبل أن يصبح أول منتخب يودع البطولة. وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

