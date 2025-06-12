الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن نادي الهلال السعودي، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، قائمته النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق منافساتها في 15 يونيو الجاري وشهدت القائمة مفاجأة مدوية تمثلت في غياب الحارس المخضرم محمد العويس، الذي أتم انتقاله مؤخرًا إلى نادي العُلا الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي.

بعد استبعاد العويس.. من هم حراس الهلال في كأس العالم للأندية؟.. مفاجأة مدوية

وجاء غياب العويس رغم خبرته الدولية وحضوره القوي في المواسم الماضية، ليكتفي الهلال بأربعة أسماء في مركز حراسة المرمى، هم: ياسين بونو، محمد الربيعي، عبدالإله الغامدي، وأحمد أبو راسين.

مجموعة نارية للهلال

ويخوض “الزعيم” البطولة ضمن المجموعة الثامنة التي تضم فرقًا من العيار الثقيل، هي: ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ما يجعل تحدي الهلال أكثر صعوبة ويزيد من أهمية التحضير الجيد والتشكيل المتوازن.

الشهراني يشارك للمرة الأخيرة

القائمة ضمّت أيضًا ياسر الشهراني الذي تقرر أن تكون البطولة الظهور الأخير له بقميص الهلال، حيث اتفق اللاعب على الانتقال إلى نادي القادسية بدءًا من الموسم المقبل في المقابل، شهدت القائمة تواجد الوافد الجديد علي لاجامي، مدافع النصر السابق، الذي انضم للهلال مؤخرًا قبل انتهاء عقده بأسابيع قليلة.

تشكيلة متوازنة تضم عناصر محلية ودولية

وفقًا للموقع الرسمي للبطولة، جاءت القائمة الكاملة للهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى:

ياسين بونو

محمد الربيعي

عبدالإله الغامدي

أحمد أبو راسين

الدفاع:

علي البليهي، ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، كاليدو كوليبالي، سعد المطيري، رينان لودي، جواو كانسيلو، متعب الحربي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، حمد اليامي، سعود هارون، وصالح برناوي.

الوسط:

عبدالإله المالكي، محمد بن محيش، عبدالعزيز الهدهود، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، محمد القحطاني، خالد الغنام، محمد كنو، كايو سيزار، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، وسالم الدوسري.

الهجوم: