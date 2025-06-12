الرياض - كتبت رنا صلاح - يتزايد البحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي، حيث يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي النادي الأهلي المصري مع فريق إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح، وكما نعرف فأن إن تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية هو امتداد طبيعي لريادته في القارة الإفريقية، ويؤكد مكانته كأحد أعمدة الكرة العالمية، وبكل مشاركة جديدة، يسعى الأهلي لإضافة صفحات مضيئة في سجله الحافل، وتعزيز تمثيل الأندية العربية والإفريقية بأفضل صورة ممكنة على الساحة العالمية.

إمام في مواجهة ميسي.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي وموعد المباراة

تُقام المباراة يوم الأحد، 15 يونيو 2025، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة (8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة) على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي، تُعد هذه المواجهة الافتتاحية للبطولة التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا لعامي 2023 و2024، بينما يمثل إنتر ميامي الدولة المنظمة للبطولة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وانتر ميامي

تُبث المباراة عبر عدة قنوات مفتوحة ومجانية، مما يتيح للجماهير متابعة الحدث التاريخي بسهولة:

قناة اون تايم سبورتس.

قناة ام بي سي مصر.

قناة ام بي سي اكش

قناة فيفا الرسمية على يوتيوب: بث مباشر مجاني لجميع مباريات البطولة.

منصة DAZN: تبث جميع مباريات البطولة مجانًا، بما في ذلك مباراة الأهلي وإنتر ميامي.

تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية

يُعد النادي الأهلي المصري أحد أكثر الأندية مشاركة وتألقًا في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يمثل القلعة الحمراء القارة الإفريقية في هذا المحفل العالمي بشكل متكرر، ما جعله يُلقب بـ”سيد أندية القارة”، بدأ تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2005، ومنذ ذلك الحين، أصبح اسم الأهلي مرتبطًا بقوة بالبطولة، محققًا نتائج مميزة جعلت منه أحد أنجح الأندية خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية في هذه المسابقة.

ظهر الأهلي لأول مرة في مونديال الأندية في نسخة 2005 باليابان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، ورغم البداية المتعثرة، إلا أن الفريق اكتسب خبرة كبيرة ساعدته في المشاركات اللاحقة. وجاءت أول إنجازاته الحقيقية في نسخة 2006، حيث حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما قدّم أداءً مميزًا وفاز على فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث، ليُسطر اسمه ضمن كبار القارة على المستوى العالمي.

توالت مشاركات الأهلي في البطولة في نسخ متعددة مثل 2008، 2012، 2013، 2020، 2021 و2023، ليصبح بذلك أكثر نادٍ إفريقي وعربي يشارك في البطولة بعدد مشاركات وصل حتى عام 2025 إلى 9 مرات، في رقم قياسي مذهل. وكانت أبرز إنجازاته مؤخرًا تحقيق المركز الثالث في نسختي 2020 و2021، ليرفع رصيده من الميداليات البرونزية إلى ثلاث، ويُصبح ثالث أكثر نادٍ في العالم حصولًا على المركز الثالث في تاريخ البطولة بعد برشلونة وريال مدريد.

تميّز الأهلي خلال مشاركاته بالقوة والانضباط التكتيكي، رغم الفوارق الكبيرة بينه وبين أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية من حيث الموارد المالية والخبرة الدولية، لكن الروح القتالية التي يتحلى بها اللاعبون، ودعم الجماهير العاشقة، دائمًا ما شكّل عاملًا حاسمًا في تقديم مباريات قوية ومنافسة شريفة.