نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة بين الأهلي وأحمد عبد القادر بعد غيابه عن قائمة مونديال الأندية.. واللاعب يرفض التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجه إدارة النادي الأهلي أزمة كبيرة تتعلق بمستقبل لاعب الفريق الأول أحمد عبد القادر، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي قطر القطري بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وغيابه عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

عبد القادر يرفض تجديد العقد ويتمسك بموقفه

وكشفت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء أن اللاعب يعيش حالة من الغضب خلال الفترة الأخيرة، بسبب تجاهل الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لمشاركته في البطولة العالمية، إلى جانب طلب الإدارة منه تجديد عقده أولًا قبل السماح له بالخروج في إعارة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض أحمد عبد القادر الاستجابة لهذا الشرط، مؤكدًا تمسكه بعدم التمديد، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. كما رفض جميع المحاولات التي بذلها مسؤولو الأهلي لإقناعه بالتجديد، في ظل شعوره بعدم وجود دور حقيقي له داخل الفريق خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد التعاقد مع لاعبين مميزين في مركزه، مثل النجم المغربي أشرف بن شرقي والدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه".

من جانبه، أعلن نادي قطر الرياضي في وقت سابق عن انتهاء إعارة أحمد عبد القادر، ووجه له رسالة شكر رسمية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها:

"يتقدم نادي قطر بجزيل الشكر للاعب أحمد عبد القادر على ما قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي، متمنين له التوفيق في مسيرته المقبلة."

في سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يخوض الفريق أولى مبارياته أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، الموافق الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 15 يونيو.