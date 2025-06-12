نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يوجه رسالة إلى رئيس فيفا.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر فيه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها إنفاتينو لتطوير لعبة كرة القدم على مستوى العالم من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والعلاقات المتميزة.

وجاء في الخطاب أن النادي الأهلي بوصفه واحدًا من أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ويسعى للوصول إلى أبعد نقطة فيها، يحرص دومًا على أن يقوم بدوره كاملًا تجاه اللعبة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بل عالميًا أيضًا.

وتمنى محمود الخطيب النجاح للبطولة التي تجرى منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتابعها العالم بشغف، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى التواجد في مقدمة بعثة الأهلي في هذا المحفل العالمي، لكن الظروف الصحية التي يمر بها لن تمكنه من الحضور.

