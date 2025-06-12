شوبير يكشف: حمدي فتحي حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل الأهلي مع ريبيرو

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أحمد جودة - القاهرة - أفصح الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن اقتراب النجم حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، من حجز مكان ثابت في التشكيلة الأساسية للفريق تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

حمدي فتحي حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل الأهلي مع ريبيرو

وخلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، الذي يُبث عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، قال شوبير: "من خلال متابعتي وتقييمي، أرى أن حمدي فتحي أصبح قريبًا جدًا من التواجد بصفة أساسية في تشكيل المدرب ريبيرو خلال المرحلة المقبلة. اللاعب قدم أداءً رائعًا بعد مشاركته في الشوط الثاني من المباراة الودية أمام باتشوكا، وظهر بمستوى مميز للغاية رغم غيابه عن المباريات منذ انتهاء الدوري القطري وحتى بداية فترة إعداد الأهلي."

وأضاف شوبير: "حمدي فتحي ما زال يُثبت أنه من أفضل اللاعبين من حيث الجدية والروح القتالية بجانب المهارات الفنية. المدرب الإسباني ريبيرو يبدو مقتنعًا تمامًا بإمكانياته. في البداية كنت أتوقع أن يتم توظيفه في مركز قلب الدفاع، لكن مع وجود لاعبين مثل أحمد بيكهام، وياسر إبراهيم، وبلال داري، ومحمود العش، يتضح أن المدرب ينوي الاعتماد عليه في مركزه الأصلي بخط الوسط، إلا إذا طرأت ظروف جديدة على التشكيل."

الأهلي يعلن استعارة حمدي فتحي استعدادًا للمونديال

وكان النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي ضم حمدي فتحي قادمًا من نادي الوكرة القطري، على سبيل الإعارة، ليشارك مع الفريق خلال مشوار بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في الاستفادة القصوى من خبرات حمدي فتحي، خاصة أنه سبق له التواجد مع الفريق في فترات سابقة ويمتلك خبرة اللعب على المستويات القارية والدولية، ما يجعله إضافة قوية لخط وسط الأهلي في واحدة من أقوى البطولات العالمية.