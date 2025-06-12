نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم قائمة الراحلين استعدادًا للموسم الجديد: 5 لاعبين خارج القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة إدارة نادي الزمالك لإعادة بناء صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، اتخذت الإدارة قرارًا نهائيًا بالتخلي عن عدد من اللاعبين المتواجدين حاليًا في الفريق، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع صفقات جديدة تهدف إلى إعادة الفريق للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

5 أسماء تغادر الزمالك رسميًا خلال أيام

وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة، فقد استقرت إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على رحيل خمسة لاعبين من قائمة الفريق الحالية، حيث تم إبلاغهم رسميًا بقرار عدم استمرارهم ضمن صفوف القلعة البيضاء، تمهيدًا لرحيلهم خلال الأيام المقبلة.

وشملت قائمة اللاعبين الذين تم الاستقرار على رحيلهم كلًا من:

حمزة المثلوثي

سيف الدين الجزيري

مصطفى شلبي

مهاب ياسر

محمد عاطف

وتسعى إدارة الزمالك من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ عملية "غربلة" واسعة داخل الفريق، وذلك بإبعاد بعض الأسماء التي لم تقدم الإضافة المطلوبة خلال الفترة الماضية، مع التركيز على سد الثغرات التي ظهرت في الأداء، تمهيدًا للتعاقد مع عناصر مميزة قادرة على دعم طموحات النادي في الموسم الجديد.