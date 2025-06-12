نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ماتيوس كونيا بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس كونيا، عن خطوة انضمامه إلى فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، عن تعاقده مع ماتيوس كونيا قادمًا من وولفرهامبتوت حتى 2030 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

قال ماتيوس كونيا، في حديثه للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: “من الصعب وصف مشاعري بعدما أصبحت لاعبًا في مانشستر يونايتد. كنت أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على التلفاز في منزل جدتي بالبرازيل”.

وتابع: “لطالما كان يونايتد هو فريقي الإنجليزي المفضل، وكنت أحلم بارتداء قميصه. أود أن أشكر عائلتي وكل من ساعدني في تحويل هذا الحلم إلى واقع”.

وواصل: "لا يسعني الانتظار حتى بداية الفترة التحضيرية لأتعرف على زملائي في الفريق وأستعد للموسم المقبل. تركيزي ينصب بالكامل الآن على العمل الجاد لأكون جزءًا مهمًا من الفريق، وأساهم في عودة هذا النادي إلى القمة".