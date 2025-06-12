نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب إنتر ميامي: مواجهة الأهلي صعبة لأنه الأفضل في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بنيامين كريماسكي لاعب انتر ميامي في لقاء خاص لبرنامج "من الأخر مع محمد شبانة"، أنه يعتقد أن المواجهة مع الأهلي في كأس العالم للأندية ستكون قوية وفرصة جيدة لبداية المونديال أمام فريق قوي وهو متحمس للغاية للقاء.

وقال كريماسكي: "سوف نركز على كل لاعبي الأهلي وليس لاعب بعينه فهو فريق جماعي ونتطلع لتحقيق ننيجة جيدة أمامه".

وأكمل: "نمتلك فرصة كبيرة لبداية البطولة بشكل جيد والفوز على الأهلي ونعرف اننا سنواجه فريق كبير في افريقيا".

وعن إمكانية التغلب على هذه المباراة أمام فريق الأهلي الحاصل على ٤ ميداليات برونزية أضاف: "المباراة ستكون صعبة وعلينا الإستعداد جيدًا والظهور بشكل قوي".