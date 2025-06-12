الرياضة

لاعب إنتر ميامي: مواجهة الأهلي صعبة لأنه الأفضل في إفريقيا

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لاعب إنتر ميامي: مواجهة الأهلي صعبة لأنه الأفضل في إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بنيامين كريماسكي لاعب انتر ميامي في لقاء خاص لبرنامج "من الأخر مع محمد شبانة"، أنه يعتقد أن المواجهة مع الأهلي في كأس العالم للأندية ستكون قوية وفرصة جيدة لبداية المونديال أمام فريق قوي وهو متحمس للغاية للقاء.

وقال كريماسكي: "سوف نركز على كل لاعبي الأهلي وليس لاعب بعينه فهو فريق جماعي ونتطلع لتحقيق ننيجة جيدة أمامه".

وأكمل: "نمتلك فرصة كبيرة لبداية البطولة بشكل جيد والفوز على الأهلي ونعرف اننا سنواجه فريق كبير في افريقيا".

وعن إمكانية التغلب على هذه المباراة أمام فريق الأهلي الحاصل على ٤ ميداليات برونزية أضاف: "المباراة ستكون صعبة وعلينا الإستعداد جيدًا والظهور بشكل قوي".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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