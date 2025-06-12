نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع ماتيوس كونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي ماتيوس كونيا لتمثيل صفوفه قادمًا من وولفرهامبتون.

ذكر نادي مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي، أنه ماتيوس كونيا البالغ من العمر 26 عامًا على عقد مع النادي حتى يونيو 2030 مع إمكانية تمديده لعام إضافي.

وقال جيسون ويلكوكس، مدير الكرة بنادي مانشستر يونايتد: "ضم ماتيوس كان ضمن أهم أولوياتنا هذا الصيف، لذا نحن سعداء بإتمام صفقة انتقاله في وقت مبكر من فترة الانتقالات.

وتابع جيسون: "لقد أثبت كونيا جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز كواحد من أبرز المهاجمين وأكثرهم إنتاجية في إنجلترا خلال فترة لعبه مع وولفرهامبتون، وقبل ذلك في إسبانيا وألمانيا. إنه يمتلك جميع الصفات التي نبحث عنها في سعينا لبناء فريق قوي وديناميكي وممتع قادر على المنافسة على أكبر الألقاب".