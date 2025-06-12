نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشادة خاصة بمعسكر الأهلي في ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي كريم رمزي بمعسكر الأهلي في الولايات المتحدة الإمريكية، استعدادا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عاجبني أجواء معسكر الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، والأجواء إيجابية للغاية قبل مواجهة إنتر ميامي.

وأضاف رمزي: الأهلي لم يضيق المعسكر على اللاعبين، وأيضا لم يترك المعسكر مفتوحا لوسائل الإعلام بالطريقة التي تجعل اللاعبين خارج تركيزهم، إنما الأمور تسير على طريقة معسكرات الأندية الأوروبية الكبرى.

وتابع: هذه الأجواء تجعل اللاعبين أكثر تحفزا، واللعب دون أي توتر أو ضغوطات، وارى أن ذلك مؤشرا جيدا قبل انطلاق بطولة كأس العالم للاندية.

وأردف: كل الأمور واردة في كرة القدم، الأهلي يلعب في بطولة عالمية بمشاركة كبار الأندية الأوروبية، وبالتالي أطالب جماهير الأحمر بعدم وضع اللاعبين تحت ضغط حال حدوث أي نتيجة سلبية..

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: وارد أن الأهلي يحقق الفوز في الثلاث مباريات في كأس العالم للأندية، والخسارة أيضا واردة، وأرى أن الأهلي هو الأقرب للفوز على إنتر ميامي.

