نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: كأس العالم في خطر جماهيرى بسبب الفيفا وليس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الدولي فيفا أخطأ في إختيار أمريكا كدولة منظمة لكأس العالم للأندية في ثوبها الجديد.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الفيفا يواجه صعوبات كبيرة بيع تذاكر المباريات بسبب كون كرة القدم ليست صاحبة الشعبية الأولى هناك لدرجة أن اسم الاسطورة ميسي لم يكن مشجعا لملئ مدرجات ملعب الافتتاح.. إضافة إلى صعوبة إجراءات السفر إليها وبعد المسافة وهو ما يتسبب في ارتفاع التكلفة على الجماهير.

واتم شبانة بأنه يثق في إنه سيكون للأهلي حضور جماهيري جيد من الجاليه المصرية التي تعيش في أمريكا

