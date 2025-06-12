بعثة الترجي التونسي تصل الولايات المتحدة استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة الترجي الرياضي التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستنطلق في 15 يونيو وتعد هذه المشاركة هي إحدى اللحظات التاريخية بالنسبة للنادي التونسي، الذي يسعى لتحقيق نتائج مميزة في البطولة العالمية.

وسيلعب الترجي التونسي في المجموعة الرابعة، مع فلامينجو البرازيلي في 17 يونيو، ثم يواجه لوس أنجلوس الأمريكي في 20 يونيو، وأخيرًا يلتقي مع تشيلسي الإنجليزي في 25 يونيو.

قائمة الترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية

تضم قائمة الفريق 23 لاعب من بينهم ثلاثة حراس مرمى وهم:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد، أمان الله مميش، صدقي الدبشي.

خط الدفاع: ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد عزيز القوضاعي، رائد بوشنيبة، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، أيمن بن محمد.

خط الوسط: أونينشي أوجبيلو، خليل القنيشي، شهاب الجبالي، محمد وائل الدربالي، حسام تقا، عبد الرحمان كوناتي.

خط الهجوم: يان ساسي، رودريجور، دريجيز، يوسف البلايلي، إلياس موكوانا، أشرف الجبري، هيثم ضو.