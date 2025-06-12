نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قميص أرنولد مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد سيرتدي القميص رقم 12 مع ريال مدريد، وذلك اعتبارًا من مشاركته الأولى بقميص الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يقدم النادي الملكي لاعبه الجديد رسميًا، اليوم الخميس، في المدينة الرياضية “فالديبيباس”.

ويمثل الرقم 12 رمزية خاصة في تاريخ ريال مدريد، إذ سبق أن ارتداه الأسطورة البرازيلية مارسيلو، أحد أبرز الأظهرة في تاريخ النادي.

وكان أرنولد قد انضم إلى ريال مدريد قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر تمتد لستة مواسم. ورغم انتهاء عقده مع “الريدز” في 30 يونيو، إلا أن النادي الإسباني دفع مبلغًا يتراوح بين 7 إلى 10 ملايين يورو لتسريع الصفقة، مما يتيح له المشاركة في مونديال الأندية بقميص الميرينغي.