نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم النصر السعودي يقترب من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الكولومبي جون دوران، مهاجم نادي النصر، قد يغادر صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة.

وبحسب ما نشرته صحيفة الرياضية، يواجه دوران بعض التحديات على الصعيد الشخصي أثرت على حالته الذهنية واستقراره الفني، الأمر الذي دفع إدارة النصر للتفكير في خيار الإعارة كحل مناسب في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدة أندية أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب في حال قرر النصر رسميًا فتح باب الإعارة خلال الميركاتو الصيفي، المقرر أن يبدأ في شهر يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح مستقبل دوران بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل المتابعة المستمرة من الأندية المهتمة واستعداد إدارة النصر لحسم موقفها من اللاعب.