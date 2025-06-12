نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوم يستهدف التعاقد مع رياض محرز في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي نيوم يدرس التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار مساعيه لتعزيز تشكيلته بلاعبين ذوي جودة عالية استعدادًا للموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

ويأتي هذا الاهتمام في سياق المشروع الرياضي الطموح للنادي الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء، حيث يسعى إلى بناء فريق قادر على المنافسة من خلال استقطاب أسماء بارزة تمتلك الخبرة والمهارة لإحداث الفارق.

ووفقًا للمصادر، لم تبدأ بعد مفاوضات رسمية بين نيوم ومحرز، إلا أن هناك تحركات أولية واستفسارات من جانب النادي حول إمكانية ضم اللاعب هذا الصيف.

ويركز نادي نيوم في هذه المرحلة على التعاقد مع لاعبين مميزين من داخل الدوري السعودي، بما يعزز من فرصه في تقديم مستويات قوية في موسمه الأول بين الكبار، بما يتماشى مع تطلعات المشروع الرياضي المتكامل في المدينة المستقبلية.

يُذكر أن رياض محرز يُعد من أبرز الأسماء في دوري روشن منذ انضمامه إلى الأهلي، ويحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، ما يجعل احتمال انتقاله إلى نيوم محطة متابعة وترقب في سوق الانتقالات المقبلة.