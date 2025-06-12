نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في بطولة يورو تحت 21 عام والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مباريات بطولة يورو تحت 21 عاما في نسختها الخامسة والعشرين والتي تستضيفها سلوفاكيا هذا الصيف.

انطلقت البطولة يوم 11 يونيو الحالي وستنتهي يوم 28 من الشهر نفسه على ثماني ملاعب في سلوفاكيا.

يشارك 16 منتخب في هذه البطولة وسط ترقب من عشاق الساحرة المستديرة لاكتشاف جيل واعد من النجوم الشباب الذين سيتألقون في الملاعب في الفترة المقبلة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة أمم أوروبا تحت 20 عاما بنقل أحداث المباريات.

مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما

* المجموعة الأولى:

1 - إسبانيا

2 - إيطاليا

3 - سلوفاكيا

4 - رومانيا

* المجموعة الثانية:

1 - سلوفينيا

2 - إنجلترا

3 - ألمانيا

4 - التشيك

* المجموعة الثالثة:

1 - جورجيا

2 - فرنسا

3 - البرتغال

4 - بولندا

* المجموعة الرابعة:

1 - الدنمارك

2 - هولندا

3 - فنلندا

4 - أوكرانيا

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات بطولة يورو تحت 12 عاما..

- أوكرانيا والدنمارك الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- التشيك وإنجلترا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- ألمانيا وسلوفينيا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- فنلندا وهولندا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر