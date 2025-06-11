نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للاندية| الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، يستانف تدريباته الجماعية في الخامسة مساء اليوم بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية في معسكره المغلق حاليًّا في ميامي، بعدما حصل الفريق على راحة أمس الثلاثاء.

ويسعى خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق، للوصول باللاعبين لأفضل مستوى فني وبدني قبل لقاء الافتتاح، كما يعقد عددًا من المحاضرات الفنية للاعبين بصفة مستمرة، من أجل التأكيد على العديد من النقاط الفنية والتكتيكية.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.