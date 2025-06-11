نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: تأثير قوة جماهير الأهلي على حساب الانستجرام لزيزو يتفوق على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن جماهير النادي الأهلي قوة لا يستهان بها تواجدها مؤثر في السوشيال ميديا.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أي لاعب جديد ينضم للنادي الأهلي بخلاف استفادته فنيا وماديا فإنه يستفيد إعلاميا ودعائيا بسبب جماهير الفريق.

وأضاف شبانة بأنه على سبيل المثال بعد انتقال زيزو للنادي الأهلي زاد عدد متابعيه على حسابه الرسمي على إنستجرام إلى ٢.٥ مليون متابع متفوقا على حساب نادي الزمالك نفسه الذي يمتلك ٢.٤ مليون متابع مما أثار حفيظة العديد من مشجعي الزمالك وقاموا بدعوات لإلغاء متابعة اللاعب.

ودعا شبانة جماهير الزمالك إلى أنه بدلا من النظر لزيزو يجب عليهم دعم فريقهم خاصة ان أرقام الزمالك عبر حساباته على السوشيال ميديا لاتعبر إطلاقا عن حجم الجماهير العاشقة للنادي.

واتم شبانة بأن السوشيال ميديا أصبحت قوة اقتصاديه تسويقية لا يستهان بها ويجب ان تستفيد بها الأندية.

